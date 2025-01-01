Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 7 Folge 40
Folge 40: Beach Blaster 5000

44 Min. Ab 12

Eine Promotion-Aktion in einem Getränkemarkt läuft aus dem Ruder! Eine 24-Jährige bricht zusammen und ihr Freund rastet komplett aus. - Die Beamten werden zufällig auf ein Unfallopfer aufmerksam, das fast von einem Auto überrollt wurde. Das Fahrzeug ist noch da, doch vom Fahrer fehlt zunächst jede Spur. - Ein Muttersöhnchen wird von seiner Liebschaft ausgesperrt. Doch die sieht die Sache etwas anders und erhebt schwere Vorwürfe.

