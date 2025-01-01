Auf Streife
Folge 76: Happy Wife, Happy Life
44 Min.Ab 12
Ein unfassbares Bild bietet sich den Beamten, als sie am Einsatzort eintreffen: Eine Frau liegt auf der Motorhaube eines Fahrzeugs und hindert es an der Weiterfahrt! Angeblich ist die Fahrerin betrunken. - Auf Streife entdecken die Polizisten eine Frau, die mit Handschellen und Kabelbindern an ein Straßenschild gefesselt ist. Ein Zivilpolizist soll dafür verantwortlich sein. - Vor einer Villa ist eine Rangelei zugange. Daneben liegt eine Frau im Prinzessinnenkostüm ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
