Auf Streife
Folge 77: Die Bären sind los
44 Min.Ab 12
Auf dem Wäscheplatz eines Mehrfamilienhauses randaliert ein 46-Jähriger. Dabei schlitzt er mehrere Teddys mit einem Messer auf. Was meint er bloß im Inneren der Kuscheltiere zu finden? - Tatort Schule: Eine 17-Jährige steigt aus dem Fenster der Schule auf ein Seil, welches zwischen zwei Bäumen gespannt ist! Plötzlich stürzt das Mädchen. - Die Polizei wird zu einer Werkstatt gerufen. Eine 23-Jährige ist sich sicher: Ihr Fahrzeug, das gerade erst gestohlen wurde, muss hier sein!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1