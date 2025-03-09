Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Da ist der Wurm drin

SAT.1Staffel 7Folge 97vom 09.03.2025
Da ist der Wurm drin

Da ist der Wurm drinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 97: Da ist der Wurm drin

43 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 12

Eine 19-Jährige flippt in einer Tierhandlung aus, weil sie angeblich von einem Tier gebissen wurde. Nachdem die Polizei feststellt, dass keines der Tiere entwischt ist, bemerken sie plötzlich einen jungen Mann, der den Ausraster filmt. - Vor einem Mehrfamilienhaus schlägt ein junger Mann mit dem Baseballschläger immer wieder auf einen Wagen, in dem seine zwei Mitbewohnerinnen verängstigt sitzen. Was hat ihn so ausrasten lassen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen