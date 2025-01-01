Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 8Folge 18
Auf Streife

Folge 18: Ob du behindert bist

44 Min.Ab 12

Vor einem Schwimmbad wird eine Frau im Badeanzug festgebunden. Die Polizisten erfahren von ihr, dass drinnen zwei Maskierte auf ihre querschnittsgelähmte Schwester losgegangen sind. - Aus einer Reinigung werden Einnahmen sowie der Arztkittel eines Kunden gestohlen. Was hat der Dieb vor? - Die Beamten schlichten zunächst eine Auseinandersetzung eines Paares, dann steht der Verdacht im Raum, dass die zukünftige Braut eine Heiratsschwindlerin ist.

