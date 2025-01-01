Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 3
Folge 3: Puppen bevorzugt

44 Min.Ab 12

Ein Mann wird halbnackt und in eindeutiger Pose an eine Schaufensterpuppe gefesselt. Da er homosexuell ist, vermutet er Opfer einer homophoben Attacke geworden zu sein. - Eine Großfamilie terrorisiert die Nachbarschaft. Als die Beamten wegen eines zerkratzten Autos gerufen werden, sind Pkw und Fahrzeughalter verschwunden. Die einzige Spur führt sie zu dem Schrottplatz der Großfamilie, wo zwar der Pkw, aber nicht der Vermisste gefunden wird.

SAT.1
