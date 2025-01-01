Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 8 Folge 2
43 Min. Ab 12

Ein Gast einer Nudistenparty stößt auf der Straße mit einer jungen Frau zusammen. Es stellt sich heraus, dass die ominöse Party im Haus ihrer Mutter stattfindet. - Ein Achtjähriger wird beschuldigt, einen Mann beklaut zu haben. Hat er den Diebstahl seiner Mutter zuliebe begangen? - Ein Mann stürmt das Haus des jungen Lovers seiner besten Freundin. Der soll sie aus Eifersucht verschleppt haben. Die Beamten finden einen Abschiedsbrief, der die böse Vermutung verstärkt.

SAT.1
