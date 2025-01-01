Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 7
44 Min.Ab 12

Im Treppenhaus wurde eine 37-Jährige von einem nackten Mann sexuell belästigt: Er ist ihr bis zu ihrer Wohnung gefolgt - da griff sie zum heißen Bügeleisen! Eine hinterhältige Attacke auf Passanten: Über einen Gehweg wurde Klarsichtfolie gespannt! Prompt stürzt eine junge Frau mit ihrem Skateboard und verletzt sich.

