Auf Streife
Folge 7: Der Lustknabe
44 Min.Ab 12
Im Treppenhaus wurde eine 37-Jährige von einem nackten Mann sexuell belästigt: Er ist ihr bis zu ihrer Wohnung gefolgt - da griff sie zum heißen Bügeleisen! Eine hinterhältige Attacke auf Passanten: Über einen Gehweg wurde Klarsichtfolie gespannt! Prompt stürzt eine junge Frau mit ihrem Skateboard und verletzt sich.
