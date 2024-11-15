Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ausgesaugt

SAT.1Staffel 8Folge 9vom 15.11.2024
Ausgesaugt

AusgesaugtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 9: Ausgesaugt

45 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

Aus Angst um seine Freundin versucht ein junger Mann mit allen Mitteln Geld aufzutreiben, damit er Lösegeld an ihre Entführer zahlen kann. - Ein Junggesellenabschied gerät außer Kontrolle, als der Bräutigam niedergeschlagen an einem Weiher aufgefunden wird. Sogar sein Verlobungsring wurde entwendet! - Auf Streife entdecken die Beamten ein brennendes Ölfass. Man kann darin die verkokelten Überreste einer Puppensammlung erkennen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen