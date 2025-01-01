Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Wünsch dir was, Friendzone-Freddy

SAT.1Staffel 8Folge 15
Wünsch dir was, Friendzone-Freddy

Wünsch dir was, Friendzone-FreddyJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 15: Wünsch dir was, Friendzone-Freddy

45 Min.Ab 12

Eine ominöse Wunschliste bringt zwei junge Männer dazu, einer Verkäuferin zu schaden. Wer ist Initiator der Liste und will der jungen Frau an den Kragen? Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert: Während sich zwei Männer in die Haare bekommen, treffen die Beamten im Hinterhof auf eine verärgerte Frau, die einen PKW beschädigt. Die Polizisten werden wegen eines Einbruchs gerufen, bei dem ein Papagei entwendet wurde. Die Gründe für die Tat sind alles andere als gewöhnlich.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen