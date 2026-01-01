Auf Streife
Folge 27: Der unglaubliche Stalk
44 Min.Ab 12
Bei einem Einbruch in eine Arztpraxis wurde eine Adresse aus einer Krankenakte gestohlen. Als bei dieser gewaltsam eingebrochen wird, vermuten die Polizisten zuerst einen Stalker. Nach und nach kommen sie einem unglaublichem Familiengeheimnis auf die Spur. - Die Beamten müssen eine handfeste Auseinandersetzung zwischen einem Pizzakurier und einem Radfahrer schlichten, der dem Kurier in die offene Autotür gefahren ist. Doch was wollte der Pizzakurier in dieser verlassenen Gegend?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1