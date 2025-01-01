Auf Streife
Folge 29: Beinhart wie ein Robber
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem Tankstellenüberfall gerufen. Der Täter ist mit dem Auto der Melderin geflohen. Die Spur führt die Beamten zu einer Autowerkstatt. - Ein Jugendlicher bricht nach ein paar Zügen an einer Shisha zusammen. Es stellt sich heraus, dass sich hochprozentiger Alkohol statt Wasser in der Pfeife befindet. - Aufruhr im Kosmetikstudio: Zwei Kunden rasten aus, weil das Heißwachs, mit dem sie behandelt wurden sich nicht mehr entfernen lässt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1