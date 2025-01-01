Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Schattenfrau

SAT.1Staffel 8Folge 37
Die Schattenfrau

Die SchattenfrauJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 37: Die Schattenfrau

44 Min.Ab 12

Eine Frau wird wach, weil eine fremde Person in ihrem Schlafzimmer steht. Doch damit nicht genug: Überall in der Wohnung finden sich Schriftzüge, in denen sie vor ihrem Verlobten gewarnt wird. - Zwei Jugendliche entführen eine Schildkröte und quälen sie in einem Hallenbad. Was treibt die 17-Jährigen zu dem Übergriff auf ein wehrloses Tier? - Ein Familienvater verdächtigt den Freund seiner Teenie-Tochter, Kleidung aus dem Gemeinschaftswaschkeller zu stehlen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen