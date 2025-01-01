Auf Streife
Folge 37: Die Schattenfrau
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird wach, weil eine fremde Person in ihrem Schlafzimmer steht. Doch damit nicht genug: Überall in der Wohnung finden sich Schriftzüge, in denen sie vor ihrem Verlobten gewarnt wird. - Zwei Jugendliche entführen eine Schildkröte und quälen sie in einem Hallenbad. Was treibt die 17-Jährigen zu dem Übergriff auf ein wehrloses Tier? - Ein Familienvater verdächtigt den Freund seiner Teenie-Tochter, Kleidung aus dem Gemeinschaftswaschkeller zu stehlen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
