SAT.1Staffel 8Folge 52vom 24.01.2025
44 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12

Ein Passant wird von einem aggressiven Hundebesitzer mit einer Leine geschlagen, da dieser angeblich nach seinem Hund getreten habe. - Die Beamten entdecken während der Fußstreife einen nackten Mann, der von zwei Jugendlichen gefilmt wird. Der kann sich nicht erklären, wie er dorthin gekommen ist! - Als eine Ladenbesitzerin ihren Mann gefesselt vor ihrem Geschäft vorfindet, ruft die schockierte Frau sofort die Polizei.

