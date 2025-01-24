Wie der Herr, so's GescherrJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 52: Wie der Herr, so's Gescherr
44 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Ein Passant wird von einem aggressiven Hundebesitzer mit einer Leine geschlagen, da dieser angeblich nach seinem Hund getreten habe. - Die Beamten entdecken während der Fußstreife einen nackten Mann, der von zwei Jugendlichen gefilmt wird. Der kann sich nicht erklären, wie er dorthin gekommen ist! - Als eine Ladenbesitzerin ihren Mann gefesselt vor ihrem Geschäft vorfindet, ruft die schockierte Frau sofort die Polizei.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1