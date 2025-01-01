Auf Streife
Folge 24: Hängengeblieben
44 Min.Ab 12
Ein Hausmeister wird zu einem defekten Fahrstuhl gerufen. Als er am Gebäue ankommt, entdeckt er das aufgebrochene Auto seiner Tochter. - Eine Mitarbeiterin eines Ladens findet das Geschäft verwüstet vor. Auch ihre Kollegin ist verschwunden! - Die Beamten entdecken einen 14-Jährigen, wie er einen größeren Jungen mit einer Waffe bedroht. - Die Polizisten sind auf einem Eisenbahngelände unterwegs und treffen auf einen 35-Jährigen, der sich an einem Waggon zu schaffen macht!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1