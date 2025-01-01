Auf Streife
Folge 40: Krawall um Nanny Emmi
45 Min.Ab 12
Ein Baby schreit unentwegt, obwohl die Nanny da sein sollte. Besorgt alarmiert eine Nachbarin die Polizei! - Bei einem Reizgasangriff im Tonstudio werden drei Rapper verletzt! Doch sie sind nicht die Einzigen, die zu Schaden kamen. - Nachdem ein 19-Jähriger sich 500 Euro vom Kollegen geliehen hat, bleibt er von der Arbeit fern. - Während seines Jobs stürzt ein Fensterputzer von der Leiter und verletzt dabei die Putzfrau! Hat sich jemand an der Leiter zu schaffen gemacht?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1