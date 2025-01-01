Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 47
44 Min.Ab 12

Nach einem Einbruch-Diebstahl bei einer Dame fassen die Beamten ein Betrüger-Pärchen. Dabei machen sie eine interessante Entdeckung! - Eine Mutter wartet auf ihren 17-jährigen Sohn vor der Schule und erfährt, dass er wegen Diebstahl nachsitzen muss. - Streit unter zwei konkurrierenden Vloggerinnen: Eine soll die Kosmetik der anderen verunreinigt haben! - An einem Sonntag stellen die Beamten drei Schwarzarbeiter auf einem Schrottplatz. Die Festgenommenen zeigen sich unbeeindruckt!

