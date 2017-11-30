Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 5: Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 5
Erstmals werden Daniel Bamdad und Marina Hoermanseder zusammen mit ihren Schützlingen shooten und drei Sets stehen zur Verfügung: ‚Die Flucht aus dem Club‘, ‚Zu dir oder zu mir?‘ sowie ‚Hangover, was nun?´. Society-Lady und Fotografin Isabella Abel inszeniert das Ganze: "Jeder hat sicher schon die ein oder andere Party besucht. Und dieses Feeling will ich auch hier am Set haben", sagt sie. Doch wer ist schon Profi genug, um dem Shooting-Partner Anweisungen zu geben? Außerdem: Eva Padberg zeigt den Models, wie man es an die Spitze schafft. Sie arbeitet in Paris, New York und Tokio für die heißesten Labels, darunter Ralph Lauren oder Calvin Klein, und beweist sich abseits der Catwalks als Sängerin, Schauspielerin und neuerdings auch als Interior-Designerin. Im Wiener Prater müssen die Boys & Girls unter ihrer Anleitung eine Foto-Lovestory umsetzen. Wer liefert nicht nur 08/15-Ideen ab, sondern nimmt sich die Tipps der Model-Größe zu Herzen?
