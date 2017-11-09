Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 2: Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 2
Die Jury kennt keine Gnade. Eine Schonfrist für die Kandidaten, die erst am Anfang ihrer Modelkarriere stehen? Gibt es bei den Juroren Eveline Hall, Marina Hoermanseder und Daniel Bamdad nicht! Denn in dieser Folge werden die Grenzen der Model-Anwärter ausgetestet. Erst fallen die Hüllen, dann die Haare. Das erste große Shooting steht an. Und das hat es in sich, denn die 14 Mädels und Burschen müssen blankziehen. "Half Naked" ist ein Paarshooting, bei dem einmal der Bursch, einmal das Mädchen nackt bzw. angezogen ist. Geshootet wird mit der hochkarätigen Fotografin Katrin Schöning. Sie setzt die Models in der Kulisse des atemberaubenden Schloss Hetzendorf ins richtige Licht und schießt von ihnen ästhetische Aktfotos. Jedes Pärchen hat insgesamt nur 15 Minuten für das perfekte Foto. Aber nicht jeder fühlt sich nackt so wohl wie die naturverbundene Allegra. Wird die schüchterne Julia ihre Scham überwinden können? Doch damit nicht genug, direkt im Anschluss zum Shooting wartet auf die Models die nächste Herausforderung. Die Kandidaten machen sich auf den Weg zum Trailer-Dreh. Hier wird der Opener der Sendung gedreht und die Kandidaten müssen vor der Kamera ihre Brand prägnant zur Schau stellen. Doch nicht jeder fühlt sich richtig als Person verstanden und so muss Teamleader Daniel den ein oder anderen Kandidaten streng ins Gebet nehmen. Am nächsten Tag heißt es "schnipp, schnapp, Haare ab" – Das große Umstyling steht an. Jetzt werden aus den Models richtige Typen. Alle Spiegel sind abgehängt, die Models haben kein Mitbestimmungsrecht. Eine schwierige Woche für Julia – die ihre Haare über alles liebt. Was ist Julia wichtiger? Ihre Haarpracht oder der Titel "Austria’s next Topmodel"? Tränen, Diskussion, Aufregung und ein Model möchte das Handtuch werfen. Wer kann schon jetzt dem Druck nicht mehr standhalten? Wie werden die anderen auf ihren neuen Look reagieren? Und als wäre das nicht schon Drama genug, muss auch noch mindestens eine oder ein Kandidat die Sendung verlassen.
