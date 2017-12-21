Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 8: Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 8
ATV präsentiert „Austria's Next Topmodel“! Das Erfolgsformat läuft erstmals bei ATV. Das Motto dieser Staffel: #BEaBRAND. Boys and Girls mit Topmodel-Qualitäten wurden im ganzen Land gecastet, jetzt stellt sich die Frage, wer das Zeug hat, "Austria's Next Topmodel 2017" zu werden. Die 71-jährige Grand Dame Eveline Hall übernimmt den Juryvorsitz der 8. Staffel. Model, Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin – in all diesen Karrieren ist die Deutsche erfolgreich. Mit "Austria’s Next Topmodel" ergreift sie die Chance der nachfolgenden Modelgeneration zu zeigen, dass sie konsequent ihren eigenen Weg gehen soll und es nicht reicht, schön zu sein, sondern auf Einzigartigkeit und der Entwicklung einer eigenen Marke ankommt. Österreichs aktuell erfolgreichste Designerin, Marina Hoermanseder ist als Jurymitglied und Teamleaderin zu sehen. Sie weiß, wie man sich als One-Woman-Show vermarktet und eine Marke von Grund auf aufbaut. Außerdem hat sie als Designerin natürlich Erfahrung mit Models und weiß genau, worauf Auftraggeber achten. Einzigartigkeit zeichnet das deutsche Topmodel Daniel Bamdad aus, der ebenfalls als Teamleader und Jurymitglied fungiert. Heute zählt er zu den gefragtesten Male-Models. Die ganz Großen buchen ihn für ihre Shows. Er ist international unterwegs und auch er zeigt dem Nachwuchs, wie sie sich am besten verkaufen können. In dieser Folge ist es nun endlich soweit: Wer wird "Austria's Next Topmodel 2017"?
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