Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 3: Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 3
"Sündige Stoßgebete" – Unter diesem Motto gilt es beim zweiten Shooting des heimischen Starfotografen Mato Johannik zu bestehen. Designer Lorand Lajos hat für die Top-12-Models passende Outfits kreiert. Während die Mädls sich über das ausgefallene Shooting freuen, kämpfen die Burschen mit den Looks. Der Tiroler Max erhält das gewagteste Outfit und sieht rot. Wird der 20-Jährige die roten Lackleder-Overknees anziehen? Außerdem wartet einer der größten Kunden auf die Models: Weltmarke Coca-Cola. Spontanität, Kreativität, Offenheit und Authentizität sind gefragt. Welches Model wird beim Casting überzeugen und wer wird an der eigenen Nervosität scheitern? Team Daniel scheint Federn zu lassen... Und: Das Sedcard-Shooting steht an. Kosmas Pavlos, Headbooker von Wiener Models, möchte sich ein Bild von den KandidatInnen machen. Seine Agentur wird auch den oder die Gewinner(in) unter Vertrag nehmen. Bei der Jury-Entscheidung am nächsten Tag wird auch seine Meinung maßgeblich zählen. Im home24-Showroom im 1. Bezirk geht es dann ans Eingemachte. Für wen hat Eveline Hall diese Woche ein Foto?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick