Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 1: Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 1
Die brandneue Jury bei Austrias Next Topmodel macht sich unter dem Motto #BEaBRAND auf die Suche nach der oder dem schönsten Model Österreichs! Wer kann sich dieses Jahr den Sieg sichern und ab sofort seinen Traum eines Lebens als Model wahr werden lassen? Die Mühen bleiben auch nicht unbelohnt: die Gewinnerin oder der Gewinner kann sich über einen Audi Q2, einen Exklusivvertrag mit der Agentur Wiener Models und einen Artist Development-Vertrag beim international erfolgreichen Multi-Channel-Network Studio 71 freuen. Außerdem wird sie oder er mit dem Gewinnerfoto auf dem Cover der Womans oder Mens Health erscheinen. Host Eveline Hall hat sich im Vorfeld die 30 schönsten Mädels und Burschen des ganzen Landes zum großen Casting nach Wien eingeladen. In zwei unterschiedlichen Walks entscheidet sich nicht nur wer weiterkommt und in das luxuriöse Modelloft in Wien einziehen darf, sondern auch wer in welchem Team landen wird. Die internationale Stardesignerin Marina Hoermanseder und das internationale Topmodel Daniel Bamdad kämpfen als Teamleader mit ihren Models um den Sieg bei Austria´s Next Topmodel. Doch welches Team wird am Ende gewinnen? Im ersten Walk müssen die Models getreu dem Motto #BEaBRAND ihre eigene Persönlichkeit und ihren eigenen Style zeigen. Dafür haben sie sich im Vorfeld Gedanken über ihr #BEaBRAND-Outfit gemacht und sind auch alleine für Haare und Make-Up verantwortlich. Nicht alle Models überleben die erste Runde des Castings, denn Eveline Hall wird sich bereits nach diesem Walk von einigen Models verabschieden. Im zweiten Walk heißt es nun: Body zeigen! In Bademode müssen die Models zuerst ein Selbstauslöser-Foto machen und anschließend auf den Catwalk. In dieser Runde wird allerdings nicht nur entschieden wer weiterkommt, sondern auch welches Model in welches Team kommt. Marina Hoermanseder und Daniel Bamdad buzzern hierfür was das Zeug hält. Doch welcher Teamleader kann sich welches Model für die aufregende Reise bei Austria´s Next Topmodel sichern? Und für wen ist der Traum direkt ausgeträumt bevor er eigentlich begonnen hat? Für alle Models, die es in eines der beiden Teams geschafft haben, heißt es nun Abschied von den Familien und den Freunden zu nehmen. Doch die Tränen sind schnell getrocknet, denn im Modelloft heißt es direkt: Wer schläft mit wem im Zimmer? Und wieso sind eigentlich zu wenig Betten vor Ort? Die ersten Diskussionen sind vorprogrammiert.
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