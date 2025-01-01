Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 4: Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 4
Zwei KandidatInnen müssen diesmal die Show verlassen. Grand Dame Eveline Hall zeigt sich unzufrieden mit der Performance der Models. Auch Teamleader Daniel muss das einsehen: "Es ist natürlich immer hart jemanden aus dem eigenen Team zu verlieren." Doch auch Marina Hoermanseder muss einen Schützling aus ihrem Team verabschieden. Audi hat zwei Jobs zu vergeben, gibt Eveline Hall bekannt. Thomas Beran, Markenleiter Audi Österreich, begrüßt die Top 10: „Wir wollen alles aus den Models herausholen und sie richtig fordern. Darum haben wir auch ein spezielle Challenge vor dem eigentlichen Casting eingebaut“. Auf wen fällt die endgültige Wahl des Kunden? Fotograf Richard Kranzin bittet zum nächsten Shooting mit dem Titel "Toyboy". Doch das wirkliche Highlight steht erst bevor. Allegras Freund Momchil taucht überraschend am Set auf, geht auf die Knie und hält um ihre Hand an! Ob die 21-Jährige "Ja" sagen wird? Um die KandidatInnen für ihre bisherigen Leistungen zu belohnen, laden die beiden Teamleader ihre Schützlinge zum Feiern ein. Beim Partymachen wird nicht nur gedanced, was das Zeug hält, es geht auch abseits der Tanzfläche heiß zur Sache. Vor allem Edvin und Julia kommen einander näher. Lange schlafen ist aber am nächsten Tag nicht drinnen. Influencerin Janaklar besucht die Models im Loft und stellt sie vor die nächste Herausforderung.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick