Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 7: Austria's Next Topmodel - Staffel 8 Folge 7
Für die Top 6 geht es jetzt Richtung Finale. Erste Anlaufstelle: Die Design- und Fashion-Metropole Helsinki, wo sie um mehrere Jobs, darunter für die Designerin Mirkka Metsola sowie das luxuriöse Hotel Radisson Blu, kämpfen. Wie werden sich die Models im echten Modelleben schlagen und bei den internationalen Kunden ankommen? Zumindest Allegra punktet weiter bei den Kunden, innerhalb der Gruppe gerät sie jedoch immer mehr ins Abseits. Alle gegen einen, könnte das Motto auf der Überfahrt mit dem Kreuzfahrtschiff Silja Symphony von Helsinki nach Stockholm lauten. Max und Sanda kommen sich währenddessen näher. Was wohl zwischen den beiden läuft? Der Sieg ist zum Greifen nahe. Einmal müssen sich die Models aber noch beweisen: beim großen Cover-Shooting. Der oder die Gewinner(in) erhält einen Vertrag bei Wiener Models und einen einjährigen Artist-Development-Vertrag des international erfolgreichen Multi-Channel-Networks Studio71 Vienna, darf bald einen neuen Audi Q2 sein Eigen nennen und wird das Österreich-Cover von "Women's Health" bzw. "Men's Health" zieren.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick