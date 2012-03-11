FINALE: "Austria´s next Topmodel 4" vom 11.03.2012 Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 10: FINALE: "Austria´s next Topmodel 4" vom 11.03.2012
101 Min.Folge vom 11.03.2012
Wochenlang haben Lena Gercke, Elvyra Geyer und Atil Kutoglu nach "Austria´s next Topmodel 4" gesucht und nun ist es soweit. Die besten vier Kandidatinnen stehen im Finale und kämpfen ein letztes Mal um den Titel. Superstars wie Tyra Banks, Bruce Darnell und David Garrett lassen sich das nicht entgehen und sind auch bei dem spektakulären Finale dabei!
