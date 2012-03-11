Zum Inhalt springenBarrierefrei
FINALE: "Austria´s next Topmodel 4" vom 11.03.2012

PULS 4Staffel 4Folge 10vom 11.03.2012
101 Min.Folge vom 11.03.2012

Wochenlang haben Lena Gercke, Elvyra Geyer und Atil Kutoglu nach "Austria´s next Topmodel 4" gesucht und nun ist es soweit. Die besten vier Kandidatinnen stehen im Finale und kämpfen ein letztes Mal um den Titel. Superstars wie Tyra Banks, Bruce Darnell und David Garrett lassen sich das nicht entgehen und sind auch bei dem spektakulären Finale dabei!

