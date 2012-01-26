Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austria's Next Topmodel

3. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 26.01.2012

PULS 4Staffel 4Folge 3vom 26.01.2012
3. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 26.01.2012

3. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 26.01.2012

Austria's Next Topmodel

Folge 3: 3. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 26.01.2012

92 Min.Folge vom 26.01.2012

Die Kandidatinnen versuchen weiterhin die Laufstege der Welt zu erobern, doch diesmal scheint es nicht ganz zu klappen! Star-Designer Philipp Plein möchte keines der Mädchen auf seiner Modenschau in Mailand laufen lassen. Wie reagiert die Jury darauf?

