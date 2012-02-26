8. Folge: Austria´s next Topmodel 4 vom 26.02.2012Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 8: 8. Folge: Austria´s next Topmodel 4 vom 26.02.2012
91 Min.Folge vom 26.02.2012
Diese Folge beginnt mit einem Casting für Hervis. Die Kandidatinnen müssen zeigen, dass sie auch mit einem Gepard shooten können. Ein weiterer Shooting-Partner ist das Männermodel David und zwar bei dem nächsten Nackt-Shooting. Melisa stößt an ihre Grenzen. Wird sie das Shooting machen? Außerdem steht ein Überraschungsbesuch für Melisa, Lana und Bianca an!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Austria's Next Topmodel
Alle 7 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 6-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ATV