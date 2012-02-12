6. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 12.02.2012Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 6: 6. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 12.02.2012
91 Min.Folge vom 12.02.2012
Tamara Ecclestone ist bei der sechsten Entscheidungsshow Gastjurorin. Doch vor der Entscheidung müssen sich die Kandidatinnen noch im direkten Vergleich beim Kuss-Shooting beweisen. Auch im Modelloft bleibt es aufregend, da die Mädchen drei neue männliche Mitbewohner bekommen haben. Alle sind begeistert, doch zwischen Izabela und Nadine verhärten sich die Fronten.
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4