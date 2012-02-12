Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 4Folge 6vom 12.02.2012
Tamara Ecclestone ist bei der sechsten Entscheidungsshow Gastjurorin. Doch vor der Entscheidung müssen sich die Kandidatinnen noch im direkten Vergleich beim Kuss-Shooting beweisen. Auch im Modelloft bleibt es aufregend, da die Mädchen drei neue männliche Mitbewohner bekommen haben. Alle sind begeistert, doch zwischen Izabela und Nadine verhärten sich die Fronten.

