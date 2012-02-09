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Austria's Next Topmodel

5. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 09.02.2012

PULS 4Staffel 4Folge 5vom 09.02.2012
5. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 09.02.2012

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Austria's Next Topmodel

Folge 5: 5. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 09.02.2012

92 Min.Folge vom 09.02.2012

Für die Kandidatinnen startet die Woche mit einem Casting für die L.A. Fashion Week und den Job kann nur eine gewinnen. Weiter geht es mit einer Schauspiel-Challenge bei der sich erweist, dass nicht in jeder der angehenden Topmodels ein Schauspiel-Talent steckt. Bei dem "Sister Act"- Ensemble sind noch alle gut gelaunt, doch beim anschließenden Tränen-Shooting mit Michael Dürr wird es emotional. Was steckt hinter den Tränen der Mädels?

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