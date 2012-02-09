5. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 09.02.2012Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 5: 5. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 09.02.2012
92 Min.Folge vom 09.02.2012
Für die Kandidatinnen startet die Woche mit einem Casting für die L.A. Fashion Week und den Job kann nur eine gewinnen. Weiter geht es mit einer Schauspiel-Challenge bei der sich erweist, dass nicht in jeder der angehenden Topmodels ein Schauspiel-Talent steckt. Bei dem "Sister Act"- Ensemble sind noch alle gut gelaunt, doch beim anschließenden Tränen-Shooting mit Michael Dürr wird es emotional. Was steckt hinter den Tränen der Mädels?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Austria's Next Topmodel
Alle 7 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 8-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 8: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ATV