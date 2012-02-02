4. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 02.02.2012Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 4: 4. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 02.02.2012
91 Min.Folge vom 02.02.2012
Diese Woche beginnt mit keinem guten Omen für die Oberösterreicherin, Bianca. Sie hat sich ihren Fuß schwer verletzt und kann an dem Casting für die Pariser Fashionweek nicht teilnehmen. Doch auch die Salzburgerin, Michaela, und die Steirerin, Lana, haben ein Problem und zwar das Nackt-Shooting mit Starfotograf, Paul Dahan. Eines der Mädchen kommt damit überhaupt nicht klar und verlässt "Austria´s next Topmodel 4" freiwillig. Wie Lena Gercke darauf reagieren wird?
