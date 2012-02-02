Zum Inhalt springenBarrierefrei
4. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 02.02.2012

PULS 4Staffel 4Folge 4vom 02.02.2012
91 Min.Folge vom 02.02.2012

Diese Woche beginnt mit keinem guten Omen für die Oberösterreicherin, Bianca. Sie hat sich ihren Fuß schwer verletzt und kann an dem Casting für die Pariser Fashionweek nicht teilnehmen. Doch auch die Salzburgerin, Michaela, und die Steirerin, Lana, haben ein Problem und zwar das Nackt-Shooting mit Starfotograf, Paul Dahan. Eines der Mädchen kommt damit überhaupt nicht klar und verlässt "Austria´s next Topmodel 4" freiwillig. Wie Lena Gercke darauf reagieren wird?

