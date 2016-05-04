Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 04.05.2016: Folge 10
22 Min.Folge vom 04.05.2016Ab 6
Auf Long Island kommen Sammlerstücke, Memorabilien und Antiquitäten unter den Hammer. Dort sind die „Koffer-Jäger“ ganz in ihrem Element. Billy punktet auf der Nachlass-Auktion mit einem Alkoholtester aus den Fünfzigerjahren und einem Hochrad. Die beiden Objekte bringen ihm knapp sechzehnhundert Dollar ein. Valerie fokussiert sich derweil auf einen Militärsattel der US-Kavallerie. Das gute Stück stammt aus dem Jahr 1859 und wurde vom Besitzer exzellent gepflegt. Das Leder hat nicht die kleinsten Risse.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.