Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 27.04.2016: Folge 9
22 Min.Folge vom 27.04.2016Ab 6
Lawrence und Sally haben die Seiten gewechselt. Früher suchten die beiden landauf landab nach preisgünstigen Schnäppchen, um diese mit Profit weiterzuverkaufen. Dabei scheint sich im Laufe der Zeit so einiges angesammelt zu haben - das Lager ist offenbar voll bis unters Dach. Denn das Duo veranstaltet in der Kleinstadt El Segundo im Los Angeles County eine Auktion. Klar, dass ihre alten Rivalen dort auch vorbeischauen. Mark, Leroy und Valerie sind schon sehr gespannt, was ihre ehemaligen Berufskollegen anzubieten haben.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.