Bakabu: Der ZauberflussJetzt kostenlos streamen
Bakabu Staffel 2
Folge 100: Bakabu: Der Zauberfluss
5 Min.Folge vom 29.04.2026
So ein Zauberfluss mit Schokokrokodilen ist nicht leicht zu überqueren. Was sollen Bakabu und seine Freunde tun? Da hat Mimi Lou eine Idee. Wie eine Akrobatin hüpft sie von Stein zu Stein. Mach mit und trainiere dein Gleichgewicht! Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films/
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