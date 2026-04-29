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Bakabu Staffel 2

Bakabu: Der Zauberfluss

ORF KidsStaffel 1Folge 100vom 29.04.2026
Bakabu: Der Zauberfluss

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Bakabu Staffel 2

Folge 100: Bakabu: Der Zauberfluss

5 Min.Folge vom 29.04.2026

So ein Zauberfluss mit Schokokrokodilen ist nicht leicht zu überqueren. Was sollen Bakabu und seine Freunde tun? Da hat Mimi Lou eine Idee. Wie eine Akrobatin hüpft sie von Stein zu Stein. Mach mit und trainiere dein Gleichgewicht! Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films/

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