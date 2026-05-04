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Bakabu Staffel 2

Bakabu: Aufräum-Lied

ORF KidsStaffel 1Folge 103vom 04.05.2026
Bakabu: Aufräum-Lied

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Bakabu Staffel 2

Folge 103: Bakabu: Aufräum-Lied

4 Min.Folge vom 04.05.2026

Hey, was ist da los? Ui, wie schaut's da aus? Wenn Dinge einfach herumliegen, herrscht meistens ein großes Durcheinander. Bei Bakabu und seinen Freunden herrscht sogar ein richtiges Chaos. Komm, wir räumen auf! Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films/

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