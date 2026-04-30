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Bakabu Staffel 2

Bakabu: Händeklatschen

ORF KidsStaffel 1Folge 101vom 30.04.2026
Bakabu: Händeklatschen

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Bakabu Staffel 2

Folge 101: Bakabu: Händeklatschen

4 Min.Folge vom 30.04.2026

Achtung, fertig, los! Hände klatschen, Füße stampfen, Knie schütteln, Finger schnippen, Schenkel klopfen und mit dem Po wackeln. Mach gleich mit, Bakabu, Mimi Lou und Charlie Gru zeigen, wie es geht. Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films/

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