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Bakabu Staffel 2

Bakabu: Gegensätze-Lied

ORF KidsStaffel 1Folge 99vom 28.04.2026
Bakabu: Gegensätze-Lied

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Bakabu Staffel 2

Folge 99: Bakabu: Gegensätze-Lied

4 Min.Folge vom 28.04.2026

Auch im Singeland gibt es das faszinierende Phänomen der Gegensätze. Sing mit Bakabu und seinen Freunden: Gegensätze sind normal. Schau, es gibt sie überall. Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films/

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