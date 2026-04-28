Bakabu: Gegensätze-LiedJetzt kostenlos streamen
Bakabu Staffel 2
Folge 99: Bakabu: Gegensätze-Lied
4 Min.Folge vom 28.04.2026
Auch im Singeland gibt es das faszinierende Phänomen der Gegensätze. Sing mit Bakabu und seinen Freunden: Gegensätze sind normal. Schau, es gibt sie überall. Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakabu Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids