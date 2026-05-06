Bakabu: Die WeltraumraketeJetzt kostenlos streamen
Bakabu Staffel 2
Folge 105: Bakabu: Die Weltraumrakete
4 Min.Folge vom 06.05.2026
Bakabu und seine Freunde fliegen mit einer Rakete in den Weltraum, dann können sie von oben auf die Welt schauen. Düse mit ihnen gemeinsam durch das Weltall und entdecke Mond, Sonne und die Planeten in unserem Sonnensystem: So werden wir erkennen: Unsere Erde ist ein Glücksfall! Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films/
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