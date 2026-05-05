Bakabu Staffel 2
Folge 104: Bakabu: Ich nicht
4 Min.Folge vom 05.05.2026
Hast du schon einmal ein Eis gegessen, das nach Ketchup schmeckt oder im Schokokuchen eine Kuh entdeckt? So merkwürdigen Dinge gibt es nicht einmal im Singeland, daher lautet die Antwort: "Ich nicht!" Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films/
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