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Bakabu Staffel 2

Bakabu: Ich nicht

ORF KidsStaffel 1Folge 104vom 05.05.2026
Bakabu: Ich nicht

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Bakabu Staffel 2

Folge 104: Bakabu: Ich nicht

4 Min.Folge vom 05.05.2026

Hast du schon einmal ein Eis gegessen, das nach Ketchup schmeckt oder im Schokokuchen eine Kuh entdeckt? So merkwürdigen Dinge gibt es nicht einmal im Singeland, daher lautet die Antwort: "Ich nicht!" Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films/

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