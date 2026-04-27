Bakabu
Folge 98: Bakabu: Minty Maus
4 Min.Folge vom 27.04.2026
Bakabu und seine Freunde Charlie Gru und Mimi Lou besuchen die superschlaue Minty Maus. Sie ist Entdeckerin und Erfinderin aus Mintmausen, kennt sich mit Computern aus und rechnet jede Formel aus. Mit Forschergeist, guten Freunden und Musik geht alles gleich viel leichter. Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films/
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Bakabu
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