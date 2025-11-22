Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 22.11.2025
50 Min.Folge vom 22.11.2025

Barbara Karlich taucht dort ein, wo das Leben spielt: bei den Menschen. In der ersten Folge führt sie ins Burgenland – zwischen Weinreben, Wiesen, Küchen und Gärten trifft sie alte Bekannte und neue Geschichten. Persönlich und herzlich besucht sie ihre Mutter Katharina in Trausdorf, backt Vanillekipferl und plaudert über Mutter-Tochter-Bande. In Bad Tatzmannsdorf trifft sie ihre Freundin Martina Parker und starke, inspirierende Frauen zum gemeinsamen Lachen und Philosophieren. Die Reise endet in Podersdorf bei Winzer Fabian Sloboda, dessen Familienbetrieb Lebensfreude und Zusammenhalt lebt. Bildquelle: ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling

