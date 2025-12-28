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Barbara Karlich unterwegs

Barbara Karlich unterwegs: Geschichten aus dem Salzkammergut

ORF2Staffel 1Folge 2vom 28.12.2025
Barbara Karlich unterwegs: Geschichten aus dem Salzkammergut

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Barbara Karlich unterwegs

Folge 2: Barbara Karlich unterwegs: Geschichten aus dem Salzkammergut

50 Min.Folge vom 28.12.2025

In Folge zwei von "Barbara Karlich unterwegs" entdeckt die Moderatorin gemeinsam mit ihrer Hündin Meixi das winterliche Salzkammergut. Zwischen verschneiten Gipfeln und dem türkisblauen Attersee trifft Barbara Karlich Menschen, die ihre Region mit Engagement, Weitblick und kreativen Impulsen prägen. Bildquelle: ORF

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