Barbara Karlich unterwegs: Geschichten aus dem SalzkammergutJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich unterwegs
Folge 2: Barbara Karlich unterwegs: Geschichten aus dem Salzkammergut
50 Min.Folge vom 28.12.2025
In Folge zwei von "Barbara Karlich unterwegs" entdeckt die Moderatorin gemeinsam mit ihrer Hündin Meixi das winterliche Salzkammergut. Zwischen verschneiten Gipfeln und dem türkisblauen Attersee trifft Barbara Karlich Menschen, die ihre Region mit Engagement, Weitblick und kreativen Impulsen prägen. Bildquelle: ORF
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