Barbara Karlich unterwegs: Mein ItalienJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich unterwegs
Folge 7: Barbara Karlich unterwegs: Mein Italien
50 Min.Folge vom 04.07.2026
Premiere für Barbara Karlich: Erstmals führt ihre Reise über Österreichs Grenzen hinaus. Gemeinsam mit Tochter Gloria, Mutter Katharina und Hündin Meixi erkundet sie Italien. Unter anderem trifft sie Autorin Nicole Richter, bereitet Gnocchi zu und spricht mit Einheimischen über Genuss, Kaffee und das Leben zwischen zwei Ländern. Bildquelle: ORF
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