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Barbara Karlich unterwegs

Barbara Karlich unterwegs: Mein Italien

ORF2Staffel 1Folge 7vom 04.07.2026
Barbara Karlich unterwegs: Mein Italien

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Barbara Karlich unterwegs

Folge 7: Barbara Karlich unterwegs: Mein Italien

50 Min.Folge vom 04.07.2026

Premiere für Barbara Karlich: Erstmals führt ihre Reise über Österreichs Grenzen hinaus. Gemeinsam mit Tochter Gloria, Mutter Katharina und Hündin Meixi erkundet sie Italien. Unter anderem trifft sie Autorin Nicole Richter, bereitet Gnocchi zu und spricht mit Einheimischen über Genuss, Kaffee und das Leben zwischen zwei Ländern. Bildquelle: ORF

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