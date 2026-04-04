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Barbara Karlich unterwegs

Barbara Karlich unterwegs: Mein Besuch beim Osterhasen

ORF2Staffel 1Folge 4vom 04.04.2026
Barbara Karlich unterwegs: Mein Besuch beim Osterhasen

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Barbara Karlich unterwegs

Folge 4: Barbara Karlich unterwegs: Mein Besuch beim Osterhasen

48 Min.Folge vom 04.04.2026

Barbara Karlich reist mit ihrer Mutter Katharina und Hündin Meixi in die Oststeiermark. In Fischbach, dem "Osterhasendorf", prägen handbemalte Holzhasen das Ortsbild und erzählen von einer lebendigen Tradition, die Generationen verbindet. In Anger wird dieses Brauchtum greifbar: beim Bedrucken von Weihkorbdeckerl, beim Backen von Osterbrot und schließlich beim gemeinsamen Vorbereiten eines Weihkorbs für die Speisensegnung. Bildquelle: ORF

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