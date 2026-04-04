Barbara Karlich unterwegs: Mein Besuch beim OsterhasenJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich unterwegs
Folge 4: Barbara Karlich unterwegs: Mein Besuch beim Osterhasen
48 Min.Folge vom 04.04.2026
Barbara Karlich reist mit ihrer Mutter Katharina und Hündin Meixi in die Oststeiermark. In Fischbach, dem "Osterhasendorf", prägen handbemalte Holzhasen das Ortsbild und erzählen von einer lebendigen Tradition, die Generationen verbindet. In Anger wird dieses Brauchtum greifbar: beim Bedrucken von Weihkorbdeckerl, beim Backen von Osterbrot und schließlich beim gemeinsamen Vorbereiten eines Weihkorbs für die Speisensegnung. Bildquelle: ORF
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