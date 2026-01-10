Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 3vom 10.01.2026
Im Zillertal liegen ganz unterschiedliche Welten oft nur wenige Kilometer auseinander: tief unter dem Eis des Hintertuxer Gletschers öffnet sich eine faszinierende Gletscherhöhle, im Tal werden Filzpatschen gefertigt, die es bis auf die Laufstege der Pariser Fashion Week geschafft haben. Barbara Karlich folgt in einer der faszinierendsten Regionen Tirols diesen Kontrasten. Gemeinsam mit ihrer Hündin Meixi ist sie zwischen der majestätischen Welt des Hintertuxer Gletschers und dem traditionsreichen Dorf Stumm unterwegs. Bildquelle: ORF

