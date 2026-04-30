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Barbara Karlich unterwegs

Barbara Karlich unterwegs: Im Tullnerfeld

ORF2Staffel 1Folge 5vom 30.04.2026
Barbara Karlich unterwegs: Im Tullnerfeld

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Barbara Karlich unterwegs

Folge 5: Barbara Karlich unterwegs: Im Tullnerfeld

50 Min.Folge vom 30.04.2026

Barbara Karlich erkundet mit Hund Meixi das Tullnerfeld. In Tulln trifft sie die musikalische Familie Höckner und gestaltet ein generationsübergreifendes Konzert mit. Weiter geht’s zum Wasserskiclub, wo Matthias Spielauer von seiner Leidenschaft und der Bedeutung der Donau erzählt. In Langenlebarn besucht sie Wirt Josef Floh und begegnet Herbert Prohaska, der über Familie und Humor spricht. Bildquelle: ORF

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