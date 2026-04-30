Barbara Karlich unterwegs: Im TullnerfeldJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich unterwegs
Folge 5: Barbara Karlich unterwegs: Im Tullnerfeld
50 Min.Folge vom 30.04.2026
Barbara Karlich erkundet mit Hund Meixi das Tullnerfeld. In Tulln trifft sie die musikalische Familie Höckner und gestaltet ein generationsübergreifendes Konzert mit. Weiter geht’s zum Wasserskiclub, wo Matthias Spielauer von seiner Leidenschaft und der Bedeutung der Donau erzählt. In Langenlebarn besucht sie Wirt Josef Floh und begegnet Herbert Prohaska, der über Familie und Humor spricht. Bildquelle: ORF
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