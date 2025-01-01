Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Es ist soweit! Die Doku-Soap Folgen von "Bauer sucht Frau" starten. Die Bauern machten sich die Wahl nicht leicht, verbrachten Stunden mit dem sondieren ihrer Liebesbriefe, doch jeder fand die Kandidaten, mit denen er/sie nun das Leben am Land probt. Bei Gerhard, dem lebensfrohen Allrounder, seinem Freund Franz, dem geselligen Biobauern und der modernen Jungbäuerin Annette ziehen die ausgewählten Frauen bzw. Männer auf die Höfe um die alles entscheidende Woche mit den Single-Landwirten zu verbringen. Jetzt können sie herausfinden, ob sie füreinander geschaffen sind und ob das Bauernleben überhaupt das Richtige für die Kandidaten ist.
