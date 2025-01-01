Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 3

Staffel 2Folge 3
Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 3

Bauer sucht Frau

Folge 3: Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 3

50 Min.Ab 6

Es ist soweit! Die Doku-Soap Folgen von "Bauer sucht Frau" starten. Die Bauern machten sich die Wahl nicht leicht, verbrachten Stunden mit dem sondieren ihrer Liebesbriefe, doch jeder fand die Kandidaten, mit denen er/sie nun das Leben am Land probt. Bei Gerhard, dem lebensfrohen Allrounder, seinem Freund Franz, dem geselligen Biobauern und der modernen Jungbäuerin Annette ziehen die ausgewählten Frauen bzw. Männer auf die Höfe um die alles entscheidende Woche mit den Single-Landwirten zu verbringen. Jetzt können sie herausfinden, ob sie füreinander geschaffen sind und ob das Bauernleben überhaupt das Richtige für die Kandidaten ist.

Bauer sucht Frau
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

