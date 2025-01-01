Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 11

ATVStaffel 2Folge 11
Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 11

Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 11Jetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 11: Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 11

46 Min.Ab 6

10 österreichische Single-Bauern auf der Suche nach der Liebe ihres Lebens. Österreichs Dating-Doku Nummer 1 begleitet die ausgewählten Frauen und Männer auf die Höfe unserer 10 Single-Bauern. Ob Annette, Peter und Co die richtige Wahl getroffen haben, die Favoriten sich am Hof gut einleben und vielleicht sogar der Funke überspringt...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen