Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 4
49 Min.Folge vom 03.05.2006Ab 6
Weitere spannende und lustige Momente von den Bauern gibt es diese Woche bei Bauer sucht Frau. Bei Gerhard scheint es, als wäre seine Entscheidung bereits gefallen, der Weg zum Herz von Franz führt über seine Mutter. Markus empfängt seine beiden Mädchen und Annette hat eine verhängnisvolle Schlittenfahrt vor sich. Da muss man wieder unbedingt dabei sein, wenn im Heu die Funken sprühen!
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen