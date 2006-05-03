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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 4

ATVStaffel 2Folge 4vom 03.05.2006
Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 4

Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 4: Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 4

49 Min.Folge vom 03.05.2006Ab 6

Weitere spannende und lustige Momente von den Bauern gibt es diese Woche bei Bauer sucht Frau. Bei Gerhard scheint es, als wäre seine Entscheidung bereits gefallen, der Weg zum Herz von Franz führt über seine Mutter. Markus empfängt seine beiden Mädchen und Annette hat eine verhängnisvolle Schlittenfahrt vor sich. Da muss man wieder unbedingt dabei sein, wenn im Heu die Funken sprühen!

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