Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 14 - Abschlussevent Teil 2

ATVStaffel 2Folge 14vom 12.07.2006
Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 14 - Abschlussevent Teil 2

98 Min.Folge vom 12.07.2006Ab 6

Bei Bauer sucht Frau ist der Tag der Entscheidung gekommen. Zwei Monate sind vergangen seit die Auserwählten eine Woche auf den Höfen verbracht haben. Wie ging es dann weiter? Haben der ruhige Konrad und Petra oder auch Peter und Uschi sich wieder getroffen? Hat sich die fesche Vorarlbergerin Annette für einen ihrer Männer entschieden? Wie geht es Gottfried? Und Marko plant eine Überraschung...

