Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 14 - Abschlussevent Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 14: Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 14 - Abschlussevent Teil 2
98 Min.Folge vom 12.07.2006Ab 6
Bei Bauer sucht Frau ist der Tag der Entscheidung gekommen. Zwei Monate sind vergangen seit die Auserwählten eine Woche auf den Höfen verbracht haben. Wie ging es dann weiter? Haben der ruhige Konrad und Petra oder auch Peter und Uschi sich wieder getroffen? Hat sich die fesche Vorarlbergerin Annette für einen ihrer Männer entschieden? Wie geht es Gottfried? Und Marko plant eine Überraschung...
Bauer sucht Frau
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen