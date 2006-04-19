Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 2: Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 2
98 Min.Folge vom 19.04.2006Ab 6
Bauer sucht Frau - Die Entscheidung im Hotel Schloss Gabelhofen. Der große Augenblick ist gekommen! Heute müssen unsere Single-Bauern ihre Wahl treffen, denn sie dürfen nur ihre 2 FavoritInnen eine Woche mit auf ihren Hof nehmen. Wie sehen die Auserwählten in Natura aus? Wie werden sich die Singles verhalten? Und fliegen bei dem einen oder anderen sogar schon jetzt die Funken? Ein Tag voller Nervosität, Emotion und Überraschungen die das Leben schreibt. Die ersten Blicke werden ausgetauscht, die ersten Gespräche geführt....
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
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